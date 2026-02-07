Луна указала на скорое завершение украинского конфликта

Конгрессвумен Луна: Стороны близки к выработке мирного соглашения по Украине

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что стороны близки к выработке мирного соглашения по Украине. С таким заявлением она выступила в интервью Punchbowl News.

«Мы, как мне кажется, очень близки к мирному соглашению», — подчеркнула Луна.

Конгрессвумен также указала на «отличную работу», которую проделывают спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби.