Рожин: Солдаты ВСУ умирают от обморожения на купянском направлении

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) умирают от обморожения на купянском направлении. Как сообщил в разговоре с ТАСС военный эксперт Борис Рожин, на направлении высокая активность российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Рожин отметил, что смерти от обморожения не массовые, но они фиксируются и преимущественно на тех участках, от куда не удалось эвакуировать личный состав.

«В условиях повышенной активности БПЛА и неблагоприятных погодных факторов, связанных с понижением температуры, возникновение подобных случаев возможно», — добавил эксперт.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о плачевном положении ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом также говорит и практически полная разрушенная энергетическая инфраструктура Украины.