Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:45, 7 февраля 2026Путешествия

Пассажиры рейса Пхукет — Москва застряли в аэропорту Таиланда

Пассажиры рейса Пхукет — Москва Azur Air застряли в аэропорту Таиланда
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пассажиры рейса ПхукетМосква застряли в аэропорту Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Azur Air. Сначала перевозчик долго задерживал вылет, потом в воздухе лайнер развернулся и сел на острове 6 февраля около 22:36 по московскому времени из-за неубранных створок шасси.

В аэропорту на данный момент находится толпа туристов с детьми. Уже больше 2,5 часов пассажиры ждут обещанный трансфер в отель, еду и воду. Туристы отмечают, что багаж выдали, но гостиница и питание до сих пор не предоставлены.

Авиакомпания пообещала выполнить перелет на другом борту. Вылет планируется 7 февраля в 14:10 по местному времени (10:10 по московскому времени). Из-за инцидента сдвинули два последующих рейса — ZF-2902 Пхукет — Москва и ZF-2901 Москва — Пхукет.

3 февраля российского туриста, которого парализовало во время семейного отдыха в Таиланде, вернули домой в Новосибирск с пересадкой в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа. Что скандально известный бизнесмен мог рассказать о президенте США?

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    На Западе испугались решения России и Китая по Украине

    Назван срок презентации законопроекта по ИИ

    Пассажиры рейса Пхукет — Москва застряли в аэропорту Таиланда

    В небе над Украиной заметили стратегические ракетоносцы

    Россиянам рассказали о месте просмотра кольцеобразного солнечного затмения

    Опубликованы кадры высадки эстонского спецназа на борт российского нефтяного танкера

    Провокация Киева на переговорах разгневала США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok