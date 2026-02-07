Реклама

Россиянам назвали дневную норму блинов в преддверии Масленицы

Роскачество рекомендовало во время Масленицы съедать 2-4 блина в день
Алена Шевченко
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Чтобы сохранить сбалансированный рацион и избежать дискомфорта, во время Масленицы следует есть блины в умеренных количествах, предупредили в пресс-службе Роскачества. В разговоре с «Лентой.ру» специалисты назвали норму блинов в день без последствий для здоровья и фигуры.

«Поскольку блины — достаточно калорийный продукт с большим содержанием жиров, рекомендуется съедать в день 2-4 блинчика. Особенно важно это учесть тем, кто следит за фигурой или стремится похудеть. Кроме того, важно не переедать блинов тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью, сахарным диабетом, повышенным уровнем холестерина и страдает от лишнего веса», — предупредили в Роскачестве.

Специалисты рассказали, что чрезмерное количество жирных блинов может спровоцировать обострение «спящих» заболеваний. В пресс-службе посоветовали россиянам попробовать приготовить более полезные блины.

Рекомендуется готовить блины на сковороде с антипригарным покрытием и использовать меньше растительного масла, например, с помощью специального спрея. Для теста вместо цельного молока можно использовать воду, кефир или простоквашу — это сделает блинчики менее плотными и более легкоусвояемыми

пресс-служба Роскачества

«Отдельное внимание стоит уделить начинкам и добавкам. Вместо сгущенного молока, варенья и жирной сметаны диетологи советуют выбирать белковые и богатые клетчаткой варианты: творог, запеченные овощи, например, тыкву, фрукты и ягоды вместо большого количества сахара. Такие начинки не только снижают общую калорийность порции, но и улучшают пищеварение», — заключили в Роскачестве.

В 2026 году Масленичная неделя начнется 16 февраля и продлится до 22 февраля.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поздравил россиян с грядущей Масленицей и заметил, что пара блинчиков вряд ли повлияют на фигуру, однако алкоголь способен разжечь настолько сильный аппетит, что одними блинами прием пищи не ограничится.

