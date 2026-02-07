Ротшильдов сравнили с персонажами «Игры престолов»

Глава РФПИ Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с Ланнистерами из «Игры престолов»

Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с персонажами из сериала «Игра престолов». Снимок персонажей дома Ланнистеров с припиской The Fall of the Rothschilds («Падение Ротшильдов») он разместил на странице в соцсети X.

На фотографии изображены Джейме, Серсея и Тирион Ланнистеры. Сравнением одной из наиболее влиятельных и богатых династий Вестероса с Ротшильдами Дмитриев прокомментировал переписку американского финансиста Джеффри Эпштейна, где отмечается, что он представлял интересы семьи банкиров.

«Как вы, наверное, знаете, я представляю интересы семьи Ротшильдов. Я надеялся найти способ, чтобы банк с активами в 160 миллиардов долларов мог сделать что-то в сфере технологий. Лучший список клиентов в мире, доисторические продукты. Это может подождать. Удачи в Китае», — писал финансист.

Ранее Дмитриев заявил, что репутация Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сильно запятнана на фоне скандала с Джеффри Эпштейном.

