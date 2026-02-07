Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 7 февраля 2026Мир

Ротшильдов сравнили с персонажами «Игры престолов»

Глава РФПИ Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с Ланнистерами из «Игры престолов»
Вячеслав Агапов
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Кадр: сериал «Игры престолов»

Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил семью Ротшильдов с персонажами из сериала «Игра престолов». Снимок персонажей дома Ланнистеров с припиской The Fall of the Rothschilds («Падение Ротшильдов») он разместил на странице в соцсети X.

На фотографии изображены Джейме, Серсея и Тирион Ланнистеры. Сравнением одной из наиболее влиятельных и богатых династий Вестероса с Ротшильдами Дмитриев прокомментировал переписку американского финансиста Джеффри Эпштейна, где отмечается, что он представлял интересы семьи банкиров.

«Как вы, наверное, знаете, я представляю интересы семьи Ротшильдов. Я надеялся найти способ, чтобы банк с активами в 160 миллиардов долларов мог сделать что-то в сфере технологий. Лучший список клиентов в мире, доисторические продукты. Это может подождать. Удачи в Китае», — писал финансист.

Ранее Дмитриев заявил, что репутация Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сильно запятнана на фоне скандала с Джеффри Эпштейном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемого в покушении на генерала Алексеева поймали в Дубае и отправили в Москву

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Бывший министр экономики России заступился за одного из самых ненавидимых политиков 1990-х. Почему он считает это время жутким?

    Зеленского уличили в занижении потерь ВСУ

    В СИЗО Киева началась эпидемия

    ВСУ оказались изолированы в районе Константиновки после удара по дамбе

    Стало известно о пришедшем в сознание генерале Алексееве после покушения

    В Британии заявили о проблемах для Украины из-за покушения на генерала Алексеева

    В МОК рассказали об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok