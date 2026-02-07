Реклама

09:34, 7 февраля 2026Интернет и СМИ

В США заявили об играющей на руку России новой гонке вооружений

RS: Гонка вооружений после прекращения ДСНВ сыграет на руку России, а не США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Гонка вооружений, которая может начаться после прекращения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сыграет на руку России, а не США. Об этом пишет издание американского аналитического центра Responsible Statecraft.

«Вопрос в том, осознают ли это американские политики и выберут ли они модернизацию и прагматичную дипломатию или же поддадутся наихудшему сценарию и начнут наращивать вооружения», — говорится в материале.

Авторы издания отмечают, что у России есть структурные преимущества, о которых США не следует забывать. Российские заводы способны производить боеприпасы, ракеты и танки гораздо быстрее, чем США или другие страны НАТО, ведь в Соединенных Штатах оборонные подрядчики в первую очередь вынуждены гнаться за прибылью для акционеров.

В статье приходят к выводу о том, что необходимо заключить новое соглашение о вооружениях между Москвой и Вашингтоном как можно скорее.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио обвинил Россию в якобы несоблюдении положений ДСНВ и заявил о необходимости создания нового соглашения, включающего Китай.

