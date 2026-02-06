Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:25, 6 февраля 2026Мир

Рубио выступил с обвинениями в адрес России

Рубио обвинил Россию в несоблюдении положений ДСНВ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь Марко Рубио обвинил Россию в якобы несоблюдении положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и заявил о необходимости создания нового соглашения, включающего Китай. Об этом политик написал в своей статье, приуроченной к истечению срока действия документа.

«Россия приостановила свое участие в ДСНВ в 2023 году, хотя годами нарушала его положения (...). Перед США стоял выбор: взять на себя обязательства в одностороннем порядке или признать, что новая эпоха требует нового подхода. Не старый добрый СНВ, а что-то новое. Договор, учитывающий, что вскоре США придется иметь дело не с одним, а с двумя ядерными державами — Россией и Китаем», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Рубио, американская сторона осознает, что процесс может занять время.

«На заключение предыдущих соглашений, в том числе ДСНВ, уходили годы, и они основывались на многолетних прецедентах. Кроме того, они заключались между двумя державами, а не между тремя или более. Однако если что-то дается с трудом, это не значит, что мы не должны стремиться к цели или соглашаться на меньшее», — указал госсекретарь.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО и главный переговорщик от США по СНВ-III в 2010 году Роуз Геттемюллер заявила, что отсутствие реакции главы Белого дома Дональда Трампа на предложение России продлить действие ДСНВ делает США «плохими парнями».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Зеленский анонсировал кадровые изменения в одном роде войск

    Лукьяненко связал выход новой книги с окончанием СВО

    Бузова показала «грязное» видео

    Доктор Мясников пристыдил гостью программы из-за чайного гриба

    Белоруссия вооружилась модернизированной «Осой» и комплексом «Аэро»

    В Раде засомневались в восстановлении крупнейшей ТЭЦ Киева к концу отопительного сезона

    В российском городе коммунальщики решили засыпать остановку снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok