14:18, 5 февраля 2026

Истечение срока ДСНВ назвали дипломатической победой Путина

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Отсутствие реакции президента США Дональда Трампа на предложение России продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), приведшее к истечению его срока 5 февраля, стало для российского лидера Владимира Путина дипломатической победой. Об этом заявила в комментарии Newsweek бывший заместитель генерального секретаря НАТО и главный переговорщик от США по СНВ-III в 2010 году Роуз Геттемюллер.

«Все дело в политическом рукопожатии, которое, как я думала, станет легкой дипломатической победой для Трампа, ведь он позиционирует себя как сторонник мирных переговоров. Теперь это становится дипломатической победой для Владимира Путина», — сказала дипломат.

По ее словам, Москва заняла более выгодную моральную позицию, первой предложив соблюдать ограничения, предусмотренные договором, при условии, что США также присоединятся к нему. Геттемюллер отметила, что для Трампа согласие на предложение России должно было стать очевидным решением.

«Но теперь плохим парнем будут Соединенные Штаты. Это противоречит заявленным интересам президента в области контроля над ядерными вооружениями», — заключила она.

22 сентября 2025 года Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать ДСНВ после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Ответа американской стороны на предложение российского лидера по официальным каналам не последовало.

