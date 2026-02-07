Реклама

04:51, 7 февраля 2026

В суд поступила жалоба на приговор по делу Долиной

В Московский областной суд поступила жалоба на приговор по делу Долиной
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Seleznev Pavel / Global Look Press

В Московский областной суд поступила жалоба на приговор по делу певицы Ларисы Долиной. Речь идет об обращении за аппелляцией по делу о мошенничестве с квартирой артистки, передают «Известия» (IZ.RU) с ссылкой на суд.

Лариса Долина через суд вернула квартиру в центре Москвы, которую она продала за 112 миллионов рублей. Артистка заявила, что оформила сделку под влиянием мошенников и передала им все вырученные деньги. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

16 декабря 2025 года Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, приобретенную Лурье, осталось за покупательницей. Долина и ее близкие по решению суда покинули квартиру.

Ранее стало известно об уголовном деле, которое завели после концерта Ларисы Долиной в начале 2026 года. Оно расследуется по факту публичных призывов к срыву мероприятия.

