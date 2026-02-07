Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 7 февраля 2026Мир

Япония решила заключить мирный договор с Россией

Такаити: Япония намерена решить вопрос северных островов и заключить мир с РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Toru Hanai / Reuters

Япония намерена решить вопрос территориальной принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор с РФ. Об этом решении заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, ее цитирует РИА Новости.

На 45-м «Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий» политик признала, что текущие отношения Токио и Москвы тяжелые, однако ряд вопросов между странами остается нерешенным.

«Прошло 80 лет после войны, но и сейчас территориальный вопрос с Россией не решен, мирный договор не заключен. Это по-настоящему обидно и вызывает сожаление. Правительство тяжело воспринимает эту ситуацию», — пояснила она.

В 2024 году правительство Японии назвало Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией. В докладе японского МИД подчеркивалось, что наибольшую озабоченность в двусторонних отношениях вызывает «вопрос северных территорий».

Экс-премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу Южных Курильских островов. Впервые за семь лет в стране заявили о планах закрепить «принадлежность» островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи за Токио.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о пришедшем в сознание генерале Алексееве после покушения

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    ВСУ оказались изолированы в районе Константиновки после удара по дамбе

    В Британии заявили о проблемах для Украины из-за покушения на генерала Алексеева

    В МОК рассказали об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады

    Разговор Путина и Си Цзиньпина назвали плохой новостью для Запада

    Звезда реалити-шоу о роскошной жизни стал сборщиком мусора

    В России высказались о восстановлении отношений с Европой

    Раскрыты последствия атаки на Белгород американскими ракетами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok