Зеленский пожаловался на ситуацию в энергетике

Зеленский признал значительные повреждения объектов энергетики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал значительные повреждения объектов энергетики Украины. О ситуации в этой сфере он рассказал в своем Telegram-канале.

«Есть, к сожалению, серьезные повреждения объектов энергетики, что повлияло на энергетическую ситуацию фактически по всей стране: значительные отключения», — пожаловался украинский лидер.

Зеленский заявил также, что во время последнего удара по Украине Россия атаковала энергетические объекты, от которых зависит работа атомных станций. По его словам, это ставит под угрозу безопасность не только самой Украины, но и всей Европы.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о нанесении массированного удара высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности. Целями стали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используют Вооруженные силы и предприятия военно-промышленного комплекса Украины