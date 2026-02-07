В Минобороны рассказали об ударах по Украине

Минобороны: ВС РФ в ответ на атаки по гражданским ударили по Украине «Кинжалами»

В ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по территории Украины ракетами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За сутки армия нанесла массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности. При этом применялись аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.

Целями стали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые производят ударные беспилотники, а также места их хранения и подготовки к запуску.

По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 7 февраля, сбили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Больше всего дронов (45) сбили в Волгоградской области. Кроме того, 8 БПЛА уничтожили в Брянской области, а в Ростовской и Саратовской областях поразили по 6 беспилотников.