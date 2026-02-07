Средства ПВО за ночь отразили атаку БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 82 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 7 февраля, сбили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 23:00 6 февраля по 7:00 7 февраля.

Больше всего дронов (45) сбили в Волгоградской области. Кроме того, 8 БПЛА уничтожили в Брянской области, а в Ростовской и Саратовской областях поразили по 6 беспилотников.

Также по четыре БПЛА уничтожили в Орловской и Тверской областях. В Курской области поразили три дрона, а в Астраханской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Калужской и Липецкой областях — по одному.