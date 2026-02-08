8 февраля в России отмечают День отечественной науки и День риелтора, а в мире — День памяти юного героя-антифашиста. Православные вспоминают преподобного Ксенофонта и его семью. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 8 февраля 2026 года — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День российской науки

День российской науки отмечается в нашей стране ежегодно 8 февраля. Дату выбрали не случайно. В этот день в 1724 году Петр I издал указ о развитии науки, благодаря которому в стране появилась первая Академия наук и художеств. Племянница Петра I Анна Иоанновна впоследствии поддержала курс России на развитие науки.

В свой главный профессиональный праздник российские ученые собираются на слеты и конференции, на которых они могут обсудить спорные вопросы своей отрасли и науки в целом, а также отметить важнейшие достижения.

День риелтора

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

8 февраля свой профессиональный праздник также отмечают риелторы — люди, которые помогают купить и продать недвижимость. Дату также выбрали неспроста: в этот день в 2002 году приняли закон, который позволил Российской гильдии риелторов самостоятельно проводить аттестацию и выдавать прошедшим ее официальную лицензию.

Праздники в мире

День памяти юного героя-антифашиста

В 1964 году Генеральная Ассамблея ООН установила, что 8 февраля будет отмечаться День памяти юного героя-антифашиста. Для многих стран это особенная дата, ведь в этот день в разные годы жертвами стали много детей, помогавших бороться с фашизмом и нацизмом.

Например, 8 февраля 1943 года во время Великой Отечественной войны Советский Союз потерял героев из подпольной комсомольской организации Молодая гвардия. Нацисты расстреляли Любовь Шевцову, Виктора Субботина, Олега Кошевого, Дмитрия Огурцова и Семена Остапенко. В тот же день в 1962 году 15-летний француз Даниэль Фери стал жертвой на антифашистском митинге. А ровно через год иракского борца с фашизмом Фадыла Джамаля запытали в тюрьме Багдада. Он не выжил.

Вceмиpный дeнь кинo

Праздник отмечается ежегодно, начиная с 2020 года, во вторую субботу февраля. Его основная цель— прославить искусство кино и дать поклонникам фильмов и сериалов со всего мира возможность пообщаться с ведущими кинематографистами через социальные сети.

Инициатором этого дня выступила Академия кинематографических искусств и наук, которая известна своей ежегодной церемонией награждения «Оскар». Несмотря на то, что Академия базируется в США, в нее входят почти 10 тысяч работников отрасли по всему миру: актеры, режиссеры, продюсеры и монтажеры.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 февраля

День военного топографа в России;

День зимней рыбалки;

День нирваны;

День основания Корейской народной армии в КНДР;

Международный день шотландского виски;

День предложения руки и сердца.

Церковный праздник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Преподобного Ксенофонта, супруги его Марии и их сыновей Аркадия и Иоанна

По преданию, супруги жили в Константинополе и считались одними из самых уважаемых и богатых людей в городе. При этом они всегда вели себя кротко и благочестиво, помогали бедным и бездомным. Ксенофонт и Мария вырастили двух сыновей — Иоанна и Аркадия — и отправили их учиться в Берит (ныне Бейрут, Ливан — прим. «Ленты.ру»).

Когда юноши возвращались туда после поездки домой, их корабль попал в сильную бурю. Иоанн и Аркадий молились о спасении, и, несмотря на то, что корабль разбился, все люди выжили. Однако братьев выбросило на берег в разных местах, поэтому каждый думал, что другой не смог выжить, и оплакивал потерю. Они не вернулись домой, а решили посвятить свою жизнь Богу.

Мария и Ксенофонт узнали о случившемся два года спустя — слуга сообщил им, что их дети не выжили. Они приняли новости с покорностью и всю ночь молились Богу, а когда уснули, им было дано видение о том, что их дети живы. Тогда родители отправились искать сыновей по монастырям, в каждом оставляя щедрые пожертвования.

Братья встретились с отцом и матерью через несколько дней после того, как нашли друг друга. Вскоре после этого Ксенофонт и Мария продали свое имущество и ушли в монастырь, а их дети решили жить святой жизнью в пустыне.

Какие еще церковные праздники отмечают 8 февраля

Перенесение мощей преподобного Феодора Студита, игумена;

День памяти преподобного Симеона Ветхого, игумена;

День памяти мучеников Анании, пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними семи воинов.

Приметы 8 февраля

В народе 8 февраля — Федор-поминальник. Традиционно этот праздник считается днем поминания усопших. Согласно поверьям, 8 февраля души ушедших родственников возвращаются на земли, где когда-то жили. В древности люди боялись, что духи могут навредить живым, и пытались оградить себя от их влияния. Например, непреодолимым барьером для усопшего считался топор, закопанный под порогом.

Если утром поют синицы, значит придут морозы;

Если погода ясная, то скоро придет весна;

Если кошка долго сидит на подоконнике, грядет потепление.

Кто родился 8 февраля

Классик мировой литературы Жюль Верн родился в 1828 году во французском Нанте. Он по праву считается одним из основателей жанра научной фантастики. По данным ЮНЕСКО, произведения Жюля Верна являются вторыми по частоте переводов в мире, уступая лишь романам Агаты Кристи.

Известный российский ученый Дмитрий Менделеев родился в 1834 году в Тобольске. Больше всего он известен как создатель периодической системы химических элементов. Однако мало кто знает, что Менделеев был не только химиком, но еще и экономистом, нефтяником, воздухоплавателем и приборостроителем.

Кто еще родился 8 февраля