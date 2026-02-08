Реклама

Российский посол заявил о возможном военном конфликте в Арктике

Гончар: Усиление НАТО в Арктике может привести к военному конфликту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Heiko Junge / Reuters

Усиление военной активности НАТО в Арктике может привести к превращению региона в арену потенциального военного конфликта, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это вызывает тревогу. «Очевидно, что любые попытки игнорирования коренных интересов России в Заполярье не останутся без ответа», — подчеркнул он.

Как указал Гончар, в первую очередь Россию беспокоит то, что напряженность внутри НАТО вокруг Гренландии продолжает использоваться для раскручивания идеи о якобы существующей угрозы от России или Китая.

Ранее член госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин заявил, что Арктика стала полем политической битвы между Россией и НАТО.

