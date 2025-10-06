Арктику назвали полем битвы между Россией и НАТО

Эксперт Данькин: Арктика стала полем политической битвы между Россией и НАТО

Арктика стала полем политической битвы между Россией и НАТО. Об этом рассказал член госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин, пишет РИА Новости.

«К сожалению, это уже произошло (превращение Арктики в поле битвы между Россией и НАТО — прим. «Ленты.ру»)… Мы видим, что западный мир описывает милитаризованную политику, нацеленную не только на усиление своего влияния, но и на попытку сдержать российское развитие на этой территории», — посетовал эксперт.

Кроме того, Запад заинтересован в активном участии «неарктических» регионов, которые являются партнерами России.

Он добавил, что арктический регион крайне важен с точки зрения совместных научных исследований, при этом многие связи между странами были нарушены.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разработка полезных ископаемых Россией и Соединенными Штатами в Арктике является перспективным направлением взаимодействия стран в регионе. Она напомнила, что Арктика — это склад ценных минералов, металлов, энергетических ресурсов.

До этого глава РФ Владимир Путин рассказал, что Москва и Вашингтон обсуждают возможное сотрудничество в Арктике и на Аляске.

В июле в Москве заявили, что увеличение военной активности США и НАТО в Арктике, а также провокационные американские операции по так называемой «защите судоходства» повышают вероятность инцидентов.