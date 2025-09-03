Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:44, 3 сентября 2025Мир

Захарова рассказала о перспективах сотрудничества России и США в Арктике

Захарова назвала перспективным сотрудничество РФ и США в Арктике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Разработка полезных ископаемых Россией и Соединенными Штатами в Арктике является перспективным направлением взаимодействия стран в регионе. Был также отмечен потенциал диалога по защите окружающей среды, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Взаимодействие России и США в Арктической зоне имеет все основания занять значимое место в двусторонней повестке дня на фоне естественного соседства в этом регионе, соприкосновения экономических интересов двух стран», — отметила она.

Захарова также добавила, что Арктика — это склад ценных минералов, металлов, энергетических ресурсов.

Ранее американский обозреватель Брэндон Вайхерт заявил, что атомная подводная лодка «Пермь», которая сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», будет доминировать в Арктике.

В конце августа глава РФ Владимир Путин рассказал, что Россия и США обсуждают возможное сотрудничество в Арктике и на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Алиев встретились в Пекине

    Врач предупредила об опасных последствиях избытка секса

    Бочка весом около тонны насмерть придавила рабочего в российском городе

    Канцлер Германии вознамерился «экономически истощить» Россию

    Премьер Испании указал на двойные стандарты Европы в отношении Газы и Украины

    ВСУ в бегстве открыли огонь по своим позициям в ДНР

    Названы кандидаты на первоочередное возвращение в Россию среди иностранных компаний

    Президент УЕФА раскритиковал отстранение российских команд

    В Москве арестован бывший гендиректор конструкторского бюро «Мотор»

    Трамп введет войска в «адскую дыру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости