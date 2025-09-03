Захарова рассказала о перспективах сотрудничества России и США в Арктике

Захарова назвала перспективным сотрудничество РФ и США в Арктике

Разработка полезных ископаемых Россией и Соединенными Штатами в Арктике является перспективным направлением взаимодействия стран в регионе. Был также отмечен потенциал диалога по защите окружающей среды, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Взаимодействие России и США в Арктической зоне имеет все основания занять значимое место в двусторонней повестке дня на фоне естественного соседства в этом регионе, соприкосновения экономических интересов двух стран», — отметила она.

Захарова также добавила, что Арктика — это склад ценных минералов, металлов, энергетических ресурсов.

Ранее американский обозреватель Брэндон Вайхерт заявил, что атомная подводная лодка «Пермь», которая сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», будет доминировать в Арктике.

В конце августа глава РФ Владимир Путин рассказал, что Россия и США обсуждают возможное сотрудничество в Арктике и на Аляске.