Россия и США начали обсуждать возможное сотрудничество в Арктике и на Аляске

Путин: Россия и США обсуждают возможное сотрудничество в Арктике и на Аляске

Россия и США обсуждают возможное сотрудничество в Арктике и на Аляске. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, отечественные компании, в частности, «Новатэк», работающая в сфере сжижения природного газа, начали свою деятельность в Арктической зоне вместе с европейскими и азиатскими партнерами.

«Мы обсуждаем с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске», — добавил президент России.

Ранее Путин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Москве и Вашингтону «есть что предложить друг другу». Помимо прочего, он подчеркнул, что взаимодействие России и США в Арктике актуально.