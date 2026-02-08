Реклама

18:34, 8 февраля 2026Из жизни

Дружба с 91-летним ветераном спасла бездомного мужчину

В США бездомный мужчина подружился с 91-летним ветераном и спас свою жизнь
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @davidheavens

Молодой житель США Дэвид Хэвенс рассказал, как 91-летний друг помог ему справиться с самым тяжелым периодом в жизни. Об истории их дружбы пишет People.

По словам Хэвенса, в 2023 году он уехал в командировку и на время сдал квартиру другому человеку. Вернувшись, он обнаружил, что арендатор захватил его дом как сквоттер. Мужчина не смог выгнать его и остался на улице. К тому моменту у него была плохая кредитная история, поэтому он не мог получить одномоментно много денег. Хэвенсу приходилось спать в своей машине.

«Для меня лучший способ выбраться из депрессии — это попытаться сделать что-то хорошее для людей», — рассказал мужчина. Тогда он опубликовал объявление, что готов бесплатно выгуливать собак пожилых людей. Так бездомный Хэвенс и познакомился с 91-летним ветераном военно-морских сил США — Фрэнком, который фактически спас его.

Хэвенс объяснил, что и до потери квартиры работал сиделкой и выгуливал собак. Его с детства, которое он провел в Нигерии, приучили заботиться о старших. Сначала он помогал Фрэнку только с собаками, однако вскоре стал замечать, что мужчине тяжело выполнять и другие простые вещи, например, бриться.

Молодой мужчина начал помогать Фрэнку и с этим, проводя с ним все больше и больше времени. У ветерана почти не осталось друзей, поэтому общение с Хэвенсом было очень важно для него. Мужчины стали часто вместе гулять и выбираться куда-то на ужины.

Они дружат до сих пор, и за это время Хэвенсу удалось решить все свои проблемы. Он считает, что общение с Фрэнком очень сильно помогло ему.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина Мехмет Онал спас бельчонка и неожиданно обрел в его лице друга. По словам Онала, зверек помог ему справиться с трудными временами и заставил снова улыбаться.

