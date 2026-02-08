Европу предупредили о последствиях решения отправить военных на Украину

Орбан: Отправка войск на Украину втянет Европу в войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег европейских лидеров от вовлечения в украинский конфликт и заявил, что разговоры об отправке войск — это следующий шаг к эскалации. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

Орбан отметил, что недавно появились предложения отправить миротворческие силы из числа солдат стран Европы на Украину. По его мнению, в случае принятия это решение станет логичным шагом к эскалации войны.

«Есть риск того, что Европа будет втянута глубже в эту войну», — предупредил о последствиях Орбан. Глава венгерского правительства добавил, что, если европейские военные окажутся на Украине, они станут законной целью русских. «Если мы отправим солдат на Украину без соглашения с русскими, это будет означать, что европейские солдаты будут воевать с русскими на территории Украины», — заявил он.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров Европейского союза начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, для прекращения огня необходим прямой диалог.