10:25, 8 февраля 2026

Лидер страны НАТО призвал к переговорам с Путиным

Премьер Чехии Бабиш призвал ЕС начать переговоры с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Андрей Бабиш

Андрей Бабиш. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров Европейского союза (ЕС) начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит портал TN.CZ.

«Европейские лидеры начали говорить о том, что Европа ведет переговоры с Путиным. Раньше, когда [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан был у [президента Украины Владимира] Зеленского и Путина, все это осуждали», — заявил он.

Бабиш также призвал страны Европы восстановить прямой диалог с Москвой. По его словам, это является необходимым условием для прекращения огня.

Ранее Андрей Бабиш заявил, что Чехия не будет поставлять Украине самолеты L-159. По его словам, Прага исключает дальнейшую дискуссию о продаже Киеву истребителей, призвав начальника Генштаба воздержаться от высказываний на эту тему.

