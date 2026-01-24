Премьер Чехии закрыл вопрос о поставках Украине самолетов

Премьер Бабиш: Чехия не будет поставлять Украине самолеты L-159, вопрос закрыт

Чехия не будет поставлять Украине самолеты L-159. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, его цитирует новостной портал Idnes.

По его словам, разговоры о возможности передачи Киеву самолетов носят искусственный характер. «Никаких L-159 (для Украины — прим. «Ленты.ру») нет и не будет, вопрос об этом закрыт», — подчеркнул премьер.

Он исключил дальнейшую дискуссию о продаже Киеву самолетов, призвав начальника генштаба воздержаться от высказываний на эту тему.

Ранее президент Чехии Петр Павел пообещал передать Украине самолеты, способные бороться с дронами. Он выразил надежду, что вопрос с их отправкой получится решить быстро и успешно. Однако вскоре после этого Бабиш заявил, что Киев не получит эти самолеты, поскольку они «недоступны».