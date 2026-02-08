Гроб с самым авторитетным среди воров в законе СССР попал на видео

Гроб с телом вора в законе Кипиани показали на видео

Появилось видео с похорон самого авторитетного в СССР вора в законе Тамаза Кипиани, которого проводили в последний путь 7 февраля в Кутаиси. Запись прощания с авторитетом публикует «ПраймКрайм».

На кадрах виден покойный в гробу перед тем, как его похоронили на кладбище Сапичхия, много цветов и ритуальный автомобиль.

Кипиани пронесли на руках по улицам города, с ним пришли проститься несколько десятков людей, несмотря на продолжающуюся в Грузии борьбу с представителями воровской идеологии.

Недавно скончалась сочинская жена Тамаза, которую там же и похоронили. Его самого решили хоронить на родине, однако из-за снежных заносов в Верхнем Ларсе, где проходит российско-грузинская граница, перевозчик с телом вора в законе не смог проехать. 4 февраля гроб с Кипиани был доставлен самолетом из аэропорта Минеральных Вод в Тбилиси.

Покойный был одним из самых авторитетных воров в законе своего поколения. Он был самым идейным из представителей воровской идеологии, отмечает издание. Его короновали довольно рано. Когда его крестный отец Тамаз Иремадзе погиб в ДТП, Кипиани было всего 22 года. Всю свою полувековую карьеру он жил скрытно, избегая внимания правоохранительных органов к своей персоне. После развала СССР Кипиани ни разу нигде не попался.