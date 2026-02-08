Самого авторитетного в СССР вора в законе пронесли по улицам в Грузии

В Кутаиси похоронили самого авторитетного в СССР вора в законе Тамаза Кипиани. Об этом пишет издание «ПраймКрайм».

Гроб с телом покойного авторитета пронесли на руках по улицам города до кладбища Сапичхия 7 февраля. В последний путь его пришли проводить несколько десятков людей, несмотря на продолжающуюся в Грузии борьбу с представителями воровской идеологии.

Недавно скончалась сочинская жена Тамаза, которую там же и похоронили. Его самого решили хоронить на родине, однако из-за снежных заносов в Верхнем Ларсе, где проходит российско-грузинская граница, перевозчик с телом вора в законе не смог проехать. 4 февраля гроб с Кипиани был доставлен самолетом из аэропорта Минеральных Вод в Тбилиси.

Покойный был одним из самых авторитетных воров в законе своего поколения. Он был самым идейным из представителей воровской идеологии, отмечает издание. Его короновали довольно рано. Когда его крестный отец Тамаз Иремадзе погиб в ДТП, Кипиани было всего 22 года. Всю свою полувековую карьеру он жил скрытно, избегая внимания правоохранительных органов к своей персоне. После развала СССР Кипиани ни разу нигде не попался.

