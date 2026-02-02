Реклама

15:06, 2 февраля 2026Силовые структуры

Известный российский вор в законе останется в тюрьме

Рассмотрение ходатайства вора в законе Васи Бандита об освобождении прекращено
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Суд прекратил рассмотрение ходатайства об освобождении от наказания по болезни криминального авторитета Игоря Кокунова, известного в преступном мире как вор в законе Вася Бандит. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, это решение связано с возобновлением уголовного дела Кокунова.

По данным следствия, Вася Бандит вместе с сообщником требовали у главы «Первого московского часового завода» пять миллионов евро и угрожали ему и его семье расправой. Бизнесмен обратился к правоохранителям как раз после угроз. Отмечается, что соучастник осужденного позже вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО).

Ранее сообщалось, что 21 января вору в законе также продлили арест до конца марта. Его адвокат Мария Казанцева заявила, что ее подзащитный не может быть под стражей — мужчина передвигается на инвалидной коляске, а за последние три года перенес шесть инсультов и два инфаркта.

