Иран не исключил войну с США при одном условии

Аракчи: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США

Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США. Такое заявление сделал глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в своем Telegram-канале.

«Почему мы так настаивали и настаиваем на обогащении [урана] и не готовы отказаться от него, даже если нам навяжут войну? Потому что никто не имеет права говорить нам, что у нас должно быть и чего не должно», — заявил он.

Аракчи отметил, что если США будут говорить с Ираном с чувством уважения, то в Тегеране ответят уважением. В противном случае, рассказывает дипломат, исламская республика ответит силой.

Ранее Аббас Аракчи исключил возможность ведения переговоров по иранской ракетной программе. Он добавил, что обсуждение этой темы не стоит на повестке дня «ни сейчас, ни в будущем».