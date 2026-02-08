Занятия с гирей в деловом костюме главы европейской страны показали на видео

Виктор Орбан позанимался с гирей в деловом костюме и заявил о готовности к бою

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позанимался с гирей в деловом костюме и попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует NEWS.ru.

На кадрах видно, как Виктор Орбан в тренажерном зале поднимает несколько раз тяжелую гирю, не снимая делового костюма. Он заявляет, что готов к ближнему бою, после чего удаляется на встречу с избирателями. Ролик демонстрирует ярую поддержку, которую жители страны при встрече оказывают своему лидеру.

В апреле в Венгрии пройдут парламентские выборы. Правые политики Европы и мира высказали действующему главе страны свою поддержку. Среди них премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее заместитель Маттео Сальвини, лидер ультраправых во Франции Марин Ле Пен и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Также Орбана поддержали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Аргентины Хавьер Милей.