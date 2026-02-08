Павел Дуров назвал ярых сторонников запрета соцсетей для подростков

Основатель Telegram объяснил борьбу с соцсетями низким рейтингом политиков

Основатель Telegram Павел Дуров назвал европейских чиновников и политиков с низким рейтингом одобрения самыми ярыми сторонниками запрета соцсетей для подростков. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Дуров высказался в связи с публикацией рейтинга неодобрения мировых лидеров, где первые четыре позиции занимают президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Испании Педро Санчес.

Ранее в Роскомнадзоре высказались о слухах относительно скорой блокировки мессенджера Telegram в России. В ведомстве опровергли эту информацию, дополнительных ограничений в отношении сервиса не вводилось.