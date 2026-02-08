Россиянам назвали способы избежать заражения вирусом Нипах

Роспотребнадзор: Не следует есть сырые фрукты в странах, где выявлен вирус Нипах

Россиянам, путешествующим в странах, где выявлены случаи заражения вирусом Нипах, рекомендовали избегать употребления в пищу сырых фруктов и свежевыжатых соков. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Неочищенные сырые или непастеризованные продукты могут контактировать с летучими мышами, тщательно мойте фрукты, не пейте свежевыжатые соки, например пальмовый сок. Также названы другие способы уберечься от заражения: не контактировать с летучими мышами и их пометом, не брать животных в руки, не подходить близко к больным животным, в том числе свиньям, не посещать фермы и рынки в очагах инфекции.

Также следует соблюдать элементарные правила личной гигиены. При появлении лихорадки, кашля, головной боли, мышечных болей или неврологических симптомов срочно обращаться к врачу, указали в ведомстве.

В России завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на данный момент не зарегистрировано. На границе работает система «Периметр», которая позволяет в режиме реального времени выявлять заболевших. В Роспотребнадзоре отметили, что в стране есть достаточный запас тест‑систем для лабораторной диагностики вируса Нипах.