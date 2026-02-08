В России отчитались о ситуации в стране после выхода вируса Нипах за пределы Индии

Роспотребнадзор: Завозных случаев вируса Нипах в России не зарегистрировано

В России не зарегистрировано завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах. Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем канале в Max.

Ведомство отреагировало на сообщения о выходе вируса Нипах за пределы Индии и отчиталось об эпидемиологической ситуации в стране. «На территории России завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на данный момент не зарегистрировано. Однако туристам очень важно соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы», — предупредили в ведомстве.

Также эксперты отметили, что сегодня пациентов с признаками заболевания выявляются в режиме реального времени при пересечении границы. Также отмечается, что в стране достаточно тест‑систем для лабораторной диагностики вируса Нипах.

Для профилактики заболевания эксперты Роспотребнадзора посоветовали перед поездкой узнать эпидемиологическую обстановку в регионе. Во время путешествия избегать контакта с летучими мышами и их пометом, не употреблять сырые или непастеризованные продукты, особенно неочищенные сырые фрукты и свежевыжатые соки, а также не подходить близко к больным животным, не посещать свинофермы и рынки живых животных. При появлении лихорадки, кашля, головных болей или неврологических симптомов обращаться к врачам.

Ранее сообщалось, что первой жертвой смертельного вируса Нипах стала женщина, скончавшаяся в Бангладеш. Уточняется, что она не выезжала за пределы страны, а заразиться могла через сырой сок финиковой пальмы.