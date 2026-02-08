Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 8 февраля 2026Россия

В России отчитались о ситуации в стране после выхода вируса Нипах за пределы Индии

Роспотребнадзор: Завозных случаев вируса Нипах в России не зарегистрировано
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: CK Thanseer / Reuters

В России не зарегистрировано завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах. Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем канале в Max.

Ведомство отреагировало на сообщения о выходе вируса Нипах за пределы Индии и отчиталось об эпидемиологической ситуации в стране. «На территории России завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на данный момент не зарегистрировано. Однако туристам очень важно соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы», — предупредили в ведомстве.

Также эксперты отметили, что сегодня пациентов с признаками заболевания выявляются в режиме реального времени при пересечении границы. Также отмечается, что в стране достаточно тест‑систем для лабораторной диагностики вируса Нипах.

Для профилактики заболевания эксперты Роспотребнадзора посоветовали перед поездкой узнать эпидемиологическую обстановку в регионе. Во время путешествия избегать контакта с летучими мышами и их пометом, не употреблять сырые или непастеризованные продукты, особенно неочищенные сырые фрукты и свежевыжатые соки, а также не подходить близко к больным животным, не посещать свинофермы и рынки живых животных. При появлении лихорадки, кашля, головных болей или неврологических симптомов обращаться к врачам.

Ранее сообщалось, что первой жертвой смертельного вируса Нипах стала женщина, скончавшаяся в Бангладеш. Уточняется, что она не выезжала за пределы страны, а заразиться могла через сырой сок финиковой пальмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Алексеева пытались убить россияне пенсионного возраста. Киллер арестован, одна пособница бежала на Украину

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Участница покушения на генерала Алексеева сменила фамилию при получении гражданства России

    В России отчитались о ситуации в стране после выхода вируса Нипах за пределы Индии

    Зеленский ввел санкции против представителей майнинга и крипторынка

    Зеленский ввел санкции против производителей российских ракет

    Политолог предупредил о ведущей к войне растущей милитаризации Европы

    Новую статью добавили в дело о покушении на генерала Алексеева

    Роднина оценила церемонию открытия Олимпиады в Италии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok