23:28, 7 февраля 2026Мир

Смертельный вирус Нипах вышел за пределы Индии

The Independent: Первая жертва вируса Нипах зафиксирована в Бангладеш
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Смертельный вирус Нипах вышел за пределы Индии, первая жертва болезни зафиксирована в Бангладеш. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Первые симптомы появились у женщины 21 января, через день было подтверждено ее заражение вирусом, а через неделю пациентки не стало.

При этом она не совершала поездок, но употребляла сырой сок финиковой пальмы, через который мог передаться вирус. На фоне произошедшего страны Южной Азии усиливают контроль из-за возможной вспышки заболевания.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» врач-инфекционист, основатель и генеральный директор Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах.

