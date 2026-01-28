Реклама

15:31, 28 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

Инфекционист Исаев: Угрозы новой пандемии из-за вируса Нипах нет
Наталья Обрядина

Фото: C. K Thanseer / DeFodi images via Getty Images

Врач-инфекционист, основатель и генеральный директор Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев объяснил, может ли из-за смертоносного вируса Нипах начаться новая пандемия. Этот риск он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Рассматривать вирус Нипах как реальную угрозу пандемии оснований нет. Возможны отдельные новые случаи заражения в эндемичных регионах, например, в Керале, Западной Бенгалии или других штатах Индии, но вероятность его масштабного распространения можно считать крайне низкой», — заявил Исаев. Он также подчеркнул, что случаи заражения вирусом Нипах фиксировались и ранее, в том числе в последние годы. Как правило, это были локальные микровспышки.

По словам врача, без значимых мутаций вирус Нипах не может быстро распространяться среди людей. Доктор добавил, что для этого вируса нехарактерен воздушно-капельный путь передачи. Исаев заверил — чтобы заразиться вирусом Нипах от другого человека или животного, необходим тесный контакт с биологическими жидкостями инфицированного.

Материалы по теме:
Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа 2021
Мутация неизбежна.Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа 2021
Вирусный эффект. Медицинские маски спасли человечество от страшных эпидемий. Способны ли они защитить от коронавируса?
17 сентября 2021
Вирусный эффект.Медицинские маски спасли человечество от страшных эпидемий. Способны ли они защитить от коронавируса?
17 сентября 2021

При этом врач добавил, что Нипах действительно обладает высокой летальностью — по разным оценкам, от 40 до 70 процентов.

О вспышке заражения вирусом Нипах стало известно в январе. Она произошла в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Около 100 человек были помещены на домашний карантин. При этом вероятность того, что смертельный вирус распространится в России, оценивается как крайне малая.

Нипах — вирус, от которого на данный момент не существует вакцины или лекарства. Его главными переносчиками считаются летучие лисицы. Человек или животное могут заразиться этим вирусом при тесном контакте летучими лисицами или при употреблении в пищу фруктов, на которых осталась слюна этих животных.

