Стало известно о вспышке связанного с летучими мышами смертельного вируса

The Independent: В Индии пытаются купировать вспышку смертельного вируса Нипах

Власти Индии пытаются купировать вспышку смертельного вируса Нипах, распространение которого связано с летучими мышами. Об этом сообщает газета The Independent.

По данным издания, вспышка заболевания произошла в штате Западная Бенгалия на востоке страны. В настоящее время известно о пяти случаях заражения, в том числе среди врачей и медсестер, еще почти 100 человек были помещены на карантин в домашних условиях.

Нипах — смертельный вирус, от которого на данный момент не существует вакцины или лекарства. Всемирная организация здравоохранения считает его патогеном высокого риска. По словам экспертов, заражение людей вирусом встречается редко и обычно происходит при его переносе от летучих мышей, часто через зараженные фрукты.

