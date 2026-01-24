Реклама

Стало известно о вспышке связанного с летучими мышами смертельного вируса

The Independent: В Индии пытаются купировать вспышку смертельного вируса Нипах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shijith. K / AP

Власти Индии пытаются купировать вспышку смертельного вируса Нипах, распространение которого связано с летучими мышами. Об этом сообщает газета The Independent.

По данным издания, вспышка заболевания произошла в штате Западная Бенгалия на востоке страны. В настоящее время известно о пяти случаях заражения, в том числе среди врачей и медсестер, еще почти 100 человек были помещены на карантин в домашних условиях.

Нипах — смертельный вирус, от которого на данный момент не существует вакцины или лекарства. Всемирная организация здравоохранения считает его патогеном высокого риска. По словам экспертов, заражение людей вирусом встречается редко и обычно происходит при его переносе от летучих мышей, часто через зараженные фрукты.

Ранее стало известно, что ученые Сеченовского университета разработали первую в мире комплексную систему доставки CRISPR для борьбы с хроническим гепатитом B — инфекцией, от которой сегодня невозможно полностью излечиться.

