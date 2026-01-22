В России впервые в мире нашли способ борьбы с устойчивым вирусом

В России впервые в мире создали технологию уничтожения хронического гепатита B

Ученые Сеченовского университета разработали первую в мире комплексную систему доставки CRISPR для борьбы с хроническим гепатитом B — инфекцией, от которой сегодня невозможно полностью избавиться. В отличие от существующих препаратов, которые лишь подавляют вирус и требуют пожизненного приема, новая технология нацелена на удаление вирусной ДНК из клеток печени. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Ключевой проблемой на пути к такому лечению долгое время оставалась доставка CRISPR-комплексов в инфицированные клетки. Исследователи решили ее с помощью невирусных биодеградируемых наночастиц, способных «биокамуфлироваться» и не вызывать иммунного ответа. В каждую частицу удается упаковать сотни CRISPR-комплексов, что позволяет эффективно уничтожать все копии вирусного генома внутри клетки, после чего система полностью распадается и выводится из организма.

Дополнительным важным элементом подхода стало сочетание новой технологии с уже существующими противовирусными препаратами. Предварительное подавление размножения вируса создает временное окно, в течение которого CRISPR успевает удалить его генетический «резервуар», не давая инфекции восстановиться.

Разработка заняла около десяти лет и сейчас уже прошла ключевые этапы доклинических исследований, подтвердив эффективность и безопасность метода. По словам авторов, созданная система доставки универсальна и в будущем может использоваться не только для лечения гепатита B, но и для терапии других инфекций, генетических заболеваний и даже онкологических процессов.

