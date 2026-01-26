Реклама

Россия
21:14, 26 января 2026Россия

Вирусолог оценил вероятность вспышки смертоносного вируса в России

Вирусолог Зверев: Вероятность распространения вируса Нипах в России крайне мала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CK Thanseer / Reuters

Вероятность распространения вируса «Нипах» в России крайне мала. Таким образом вероятность вспышки вируса на территории РФ оценил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, его слова приводит газета «Взгляд».

«Теоретически кто-то может заразиться, побывав в эндемичных районах, но это маловероятно, поскольку вирус циркулирует в сельскохозяйственных зонах, а не на курортах, и контакт с летающими лисицами там ограничен», — пояснил эксперт.

Как напомнил Зверев, основными естественными переносчиками вируса являются летучие лисицы. Они могут заразить как животных, так и человека при тесном контакте или при употреблении в пищу фруктов, на которых осталась слюна этих лисиц.

Собеседник газеты добавил, что вирус размножается при определенных климатических условиях, которых в РФ не имеется. Кроме того, в России отсутствуют его природные резервуары — летающие лисицы. «Поэтому представить возникновение вспышки в нашей стране крайне сложно», — указал эксперт.

О распространении заболевания стало известно в январе. Сообщалось о пяти случаях заражения, в том числе среди врачей и медсестер. Для локализации вспышек почти 100 человек были помещены на карантин в домашних условиях.

