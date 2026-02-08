Стали известны подробности состояния генерала Алексеева

Военкор Коц описал состояние генерала Алексеева после покушения

Военкор Александр Коц описал состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева после покушения возле его квартиры в Москве. Об этом он написал в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу пострадавшего.

«Генерал Алексеев в сознании, разговаривает, хотя ранения, конечно, тяжелые. Две пули пришлись в брюшную полость, одна — в ногу. В грудь ранений, вопреки сообщениям, не было», — написал он.

Александр Коц отмечает, что Владимир Алексеев смог дать отпор нападавшему Любомиру Корбе и нанести ответный удар киллеру. Генерал также не дал ему поднять пистолет до уровня головы, что спасло его жизнь.

6 февраля Корба несколько раз выстрелил в Алексеева на Волоколамском шоссе в Москве. После этого он вылетел в Дубай, где был задержан и отправлен в Россию.