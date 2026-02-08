Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 8 февраля 2026Россия

Стали известны подробности состояния генерала Алексеева

Военкор Коц описал состояние генерала Алексеева после покушения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Минобороны РФ

Военкор Александр Коц описал состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева после покушения возле его квартиры в Москве. Об этом он написал в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу пострадавшего.

«Генерал Алексеев в сознании, разговаривает, хотя ранения, конечно, тяжелые. Две пули пришлись в брюшную полость, одна — в ногу. В грудь ранений, вопреки сообщениям, не было», — написал он.

Александр Коц отмечает, что Владимир Алексеев смог дать отпор нападавшему Любомиру Корбе и нанести ответный удар киллеру. Генерал также не дал ему поднять пистолет до уровня головы, что спасло его жизнь.

6 февраля Корба несколько раз выстрелил в Алексеева на Волоколамском шоссе в Москве. После этого он вылетел в Дубай, где был задержан и отправлен в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Алексеева пытались убить россияне пенсионного возраста. Киллер арестован, одна пособница бежала на Украину

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Появились подробности об участнике покушения на генерала Алексеева

    Экзотическая рептилия нелегально поселилась в квартире россиянки

    Российский лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде

    Лепс впервые прокомментировал расставание с невестой на видео

    В Великобритании назвали срок введения запрета на перевозку российского газа

    Ушедший из России техногигант зарегистрировал в стране товарные знаки

    Стали известны подробности состояния генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok