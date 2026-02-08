Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:42, 8 февраля 2026Силовые структуры

Стало известно о мерах по розыску пособницы стрелявших в генерала ГРУ России

ТАСС: Пособница покушения на генерала Алексеева Серебрицкая объявлена в розыск
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области»

Правоохранительные органы приняли меры по розыску и задержанию пособницы покушения на генерала ГРУ Минобороны России Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина объявлена в международный и федеральный розыск. Она успела после покушения скрыться на Украине. Также киллер Любомир Корба, стрелявший в офицера, выехал в Дубай, но там был схвачен властями ОАЭ и передан российским правоохранителям.

Также задержан его пособник Виктор Васин. С ним проводятся следственные действия. Они знакомы около 20 лет. Корба родился в селе Йосиповка Тернопольской области Украины в 1960 году. Он был директором польско-украинской компании «Терпол», овдовел. В 2021 году ему выдали временную регистрацию в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Российский паспорт он получил недавно.

Васин в середине 80-х годов окончил офицерские курсы по специальности «инженер спецсвязи» в Кемеровском военном училище связи. Затем занялся строительным бизнесом, однако успеха не достиг — в 2008 году налоговая служба закрыла его компанию «Остов». После курсов профессиональной переподготовки по пожарной безопасности Васин стал торговать стройматериалами, но также потерпел фиаско. По данным судебных приставов, с него взыскивается задолженность в размере 827 тысяч рублей.

Васин является сторонником «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Алексеева пытались убить россияне пенсионного возраста. Киллер арестован, одна пособница бежала на Украину

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Появились подробности об участнике покушения на генерала Алексеева

    Экзотическая рептилия нелегально поселилась в квартире россиянки

    Российский лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде

    Лепс впервые прокомментировал расставание с невестой на видео

    В Великобритании назвали срок введения запрета на перевозку российского газа

    Ушедший из России техногигант зарегистрировал в стране товарные знаки

    Стали известны подробности состояния генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok