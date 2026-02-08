Стало известно о мерах по розыску пособницы стрелявших в генерала ГРУ России

ТАСС: Пособница покушения на генерала Алексеева Серебрицкая объявлена в розыск

Правоохранительные органы приняли меры по розыску и задержанию пособницы покушения на генерала ГРУ Минобороны России Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина объявлена в международный и федеральный розыск. Она успела после покушения скрыться на Украине. Также киллер Любомир Корба, стрелявший в офицера, выехал в Дубай, но там был схвачен властями ОАЭ и передан российским правоохранителям.

Также задержан его пособник Виктор Васин. С ним проводятся следственные действия. Они знакомы около 20 лет. Корба родился в селе Йосиповка Тернопольской области Украины в 1960 году. Он был директором польско-украинской компании «Терпол», овдовел. В 2021 году ему выдали временную регистрацию в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Российский паспорт он получил недавно.

Васин в середине 80-х годов окончил офицерские курсы по специальности «инженер спецсвязи» в Кемеровском военном училище связи. Затем занялся строительным бизнесом, однако успеха не достиг — в 2008 году налоговая служба закрыла его компанию «Остов». После курсов профессиональной переподготовки по пожарной безопасности Васин стал торговать стройматериалами, но также потерпел фиаско. По данным судебных приставов, с него взыскивается задолженность в размере 827 тысяч рублей.

Васин является сторонником «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России).

