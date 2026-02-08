Реклама

Обнародовано досье покушавшихся на генерала Алексеева наемных убийц

Корба был директором фирмы, вдовец, зарегистрирован в ХМАО, Васин был инженером
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Обнародовано досье на наемных убийц, совершивших покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в подъезде его дома в Москве. Подробности их биографий сообщил Telegram-канал SHOT.

Киллер Любомир Корба родился в селе Йосиповка Тернопольской области Украины в 1960 году. Он был директором польско-украинской компании «Терпол», овдовел. В 2021 году ему выдали временную регистрацию в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Российский паспорт получил недавно.

Суд Москвы арестовал Корбу 7 февраля после этапирования из Дубая в Россию.

Со своим подельником 66-летним Виктором Васиным Корба знаком давно, они и прежде проворачивали разные сомнительные схемы. Васин в середине 80-х годов закончил офицерские курсы по специальности инженер спецсвязи в Кемеровском военном училище связи. Затем занялся строительным бизнесом, однако успеха не достиг — в 2008 году налоговая служба закрыла его компанию «Остов». После курсов профессиональной переподготовки по пожарной безопасности Васин стал торговать стройматериалами, но также потерпел фиаско. По данным судебных приставов с него взыскивается задолженность в 827 тысяч рублей.

Васин является сторонником «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России).

По данным ФСБ, Корба был задержан в Дубае вскоре после того, как покинул территорию России. В ведомстве сообщили, что операция прошла при взаимодействии с правоохранительными органами ОАЭ.

