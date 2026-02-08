Реклама

Стали известны детали ареста стрелявшего в генерала ГРУ киллера

Суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Корбы, после его экстрадировали в РФ
Любовь Ширижик
Замоскворецкий районный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Решение по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Любомира Корбы было вынесено 7 февраля. После этого его экстрадировали на территорию России. У него статус обвиняемого по уголовному делу, возбужденному после покушения на российского офицера.

Следствие считает Корбу киллером, именно он стрелял в Алексеева, когда тот ранним утром 6 февраля вышел из квартиры дома на Волоколамском шоссе в Москве.

Корба родился в селе Йосиповка Тернопольской области Украины в 1960 году. Он был директором польско-украинской компании «Терпол», овдовел. В 2021 году ему выдали временную регистрацию в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Российский паспорт он получил недавно.

Со своим подельником 66-летним Виктором Васиным Корба знаком давно, они и прежде проворачивали разные сомнительные схемы. Васин в середине 80-х годов окончил офицерские курсы по специальности «инженер спецсвязи» в Кемеровском военном училище связи. Затем занялся строительным бизнесом, однако успеха не достиг — в 2008 году налоговая служба закрыла его компанию «Остов». После курсов профессиональной переподготовки по пожарной безопасности Васин стал торговать стройматериалами, но также потерпел фиаско. По данным судебных приставов с него взыскивается задолженность в размере 827 тысяч рублей.

Васин является сторонником «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России).

По данным ФСБ, Корба был задержан в Дубае вскоре после того, как покинул территорию России. В ведомстве сообщили, что операция прошла при взаимодействии с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов.

