Экономика
15:00, 8 февраля 2026Экономика

Ушедший из России техногигант зарегистрировал в стране товарные знаки

Microsoft зарегистрировала в РФ товарные знаки для ПО и развлекательных услуг
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американская корпорация Microsoft и ее дочерняя компания ZeniMax Media, которые покинули российский рынок, зарегистрировали в России два товарных знака для программного обеспечения (ПО) и развлекательных услуг. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, среди них названия сервиса компании PowerPoint и популярной игры Dishonored.

Заявки поступили в мае и октябре 2025 года из США, но были одобрены только 22-23 января 2026 года. Действие исключительного права истечет 5 мая и 10 октября 2035 года.

Ранее сообщалось, что два товарных знака в России зарегистрировал итальянский модный дом Fendi.

