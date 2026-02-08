Реклама

В МИД назвали колхозной политику Запада в отношении России

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Отношения Москвы и Рима находятся на «глубине Марианской впадины» из-за политики Западной Европы. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

«Наши связи опустились из-за коллективной, можно сказать “колхозной” политики Западной Европы», — сказал дипломат. Он обвинил итальянские власти в «страусиной позиции», отметив, что они игнорируют мнение своих граждан, желающих улучшения отношений с Россией.

Парамонов подчеркнул, что отсутствие диалога с Москвой негативно сказывается на внешней политике Италии и благосостоянии ее граждан. По его словам, многие разумные люди в обеих странах ждут сигналов к улучшению отношений, однако официальный Рим предпочитает делать вид, что разрыв связей не влияет на страну.

Ранее координатор итальянской оппозиционной партии «Суверенная народная демократия» Марко Риццо заявил, что Европейский союз (ЕС) потерпел поражение в противостоянии с Россией, а также продемонстрировал полный провал своей экономической и интеграционной политики. Он также выразил беспокойство демографическими тенденциями в Европе. По его словам, в начале XX века на европейский континент приходилось более трети населения всей планеты, а сейчас — около семи процентов.

