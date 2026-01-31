Реклама

22:02, 31 января 2026

В Италии подвели неутешительные итоги войны против России

Риццо: Европейский союз потерпел поражение в противостоянии с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) потерпел поражение в противостоянии с Россией, а также продемонстрировал полный провал своей экономической и интеграционной политики. Неутешительные итоги подвел координатор итальянской оппозиционной партии «Суверенная народная демократия» Марко Риццо.

«ЕC не просто проиграл войну с Россией — он провалил любой процесс интеграции между странами, провалил экономику. В начале перехода от лиры к евро средняя зарплата составляла около двух миллионов лир. Сегодня тысяча евро — это уже уровень бедности», — сказал он.

Политик также выразил беспокойство демографическими тенденциями в Европе. По его словам, в начале XX века на европейский континент приходилось более трети населения всей планеты, а сейчас — около семи процентов. «Кто будет жить в ваших домах через 50 лет? Ваши дети? Ваши будущие внуки?» — задался он вопросом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о подготовке Европы к войне с Россией. По его словам, заявления европейских политиков свидетельствуют об открытой подготовке к вооруженному противостоянию.

