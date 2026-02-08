Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:19, 8 февраля 2026Мир

В России объяснили свое значение для Европы

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Европе нужна Россия для выживания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото:Сергей Булкин / РИА Новости

Россия необходима Европе для выживания, глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X.

«Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — заявил он.

Таким образом он прокомментировал публикацию журнала Foreign Policy, озаглавленную «Европа готовится переориентироваться на Путина».

В материале, со ссылкой на выступление председателя Европейского совета Антониу Кошты перед прессой 27 января, отмечается, что, по его мнению, европейским странам следует быть готовыми к диалогу с РФ, если в этом возникнет необходимость.

Ранее Дмитриев заявил, что репутация Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сильно запятнана на фоне скандала с Джеффри Эпштейном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Население предупредили о наступлении тяжелых дней

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Эксперт объяснил важность освобождения Поповки в Сумской области

    В России объяснили свое значение для Европы

    Политолог усомнился в способности Европы вмешаться в ситуацию на Украине

    Украинский политолог назвал причины недовольства Киева переговорами в Абу-Даби

    В Госдуме назвали тупиковой позицию Зеленского по Донбассу

    Захарова рассказала о факторе роста антисемитизма в Европе

    На Западе назвали один из главных страхов Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok