В России объяснили свое значение для Европы

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Европе нужна Россия для выживания

Россия необходима Европе для выживания, глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X.

«Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — заявил он.

Таким образом он прокомментировал публикацию журнала Foreign Policy, озаглавленную «Европа готовится переориентироваться на Путина».

В материале, со ссылкой на выступление председателя Европейского совета Антониу Кошты перед прессой 27 января, отмечается, что, по его мнению, европейским странам следует быть готовыми к диалогу с РФ, если в этом возникнет необходимость.

Ранее Дмитриев заявил, что репутация Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сильно запятнана на фоне скандала с Джеффри Эпштейном.