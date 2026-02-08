В российском городе мужчина открыл огонь с балкона

В Химках пьяный россиянин открыл огонь с балкона 23-го этажа

В Московской области пьяный мужчина открыл огонь с балкона 23-го этажа жилого дома в городе Химки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, о случившемся 7 февраля сообщили жители Ленинского проспекта. Выяснилось, что мужчина произвел несколько выстрелов из охолощенного оружия в воздух. В результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемый был доставлен территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Нарушителем оказался местный житель 1989 года рождения. Выясняются обстоятельства ЧП.

