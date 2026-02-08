Реклама

19:02, 8 февраля 2026Силовые структуры

В российском городе мужчина открыл огонь с балкона

В Химках пьяный россиянин открыл огонь с балкона 23-го этажа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Московской области пьяный мужчина открыл огонь с балкона 23-го этажа жилого дома в городе Химки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, о случившемся 7 февраля сообщили жители Ленинского проспекта. Выяснилось, что мужчина произвел несколько выстрелов из охолощенного оружия в воздух. В результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемый был доставлен территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Нарушителем оказался местный житель 1989 года рождения. Выясняются обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде юноша устроил стрельбу из окна многоквартирного дома.

