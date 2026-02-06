В Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело после стрельбы из окна дома

В Сергиевом Посаде юноша устроил стрельбу из окна многоквартирного дома. В результате происшествия, пострадал прохожий, сообщила об этом начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

«В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о. поступило сообщение от местного жителя о том, что на Новоугличском шоссе в него стреляли из окна многоквартирного дома», — говорится в заявлении.

Как уточняется, с полученными телесными повреждениями заявитель обратился за медицинской помощью. Полицейские оперативно установили квартиру, из которой стреляли. В итоге стрелком оказался 19-летний житель Сергиева Посада. При обыске в его квартире был изъят предмет, схожий с пневматическим оружием.

Также было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Сейчас юноша находится под домашним арестом.

В январе в Санкт-Петербурге задержали 16-летнего подростка, открывшего огонь по прохожим. Фигурант — житель одного из домов, расположенных на Северном проспекте. Он нигде не учится и не работает. Сейчас его поместили в изолятор.