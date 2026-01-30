Открывший огонь по россиянке подросток рассказал о принятом решении

В Петербурге задержан подросток, выстреливший в лицо прохожей из пневматики

В Санкт-Петербурге задержан 16-летний подросток, открывший огонь по прохожей. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигурант — житель одного из домов, расположенных на Северном проспекте. Он нигде не учится и не работает. Сейчас его поместили в изолятор.

По словам юноши, он решил стрелять из пневматического оружия и открыл огонь в разные стороны. В итоге одна из пуль отлетела и попала в щеку проходившей мимо женщине.

