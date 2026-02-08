Реклама

01:48, 8 февраля 2026Россия

ВСУ в третий раз атаковали Белгородскую область ракетами

Гладков сообщил об отражении ракетной атаки на Белгородскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 8 февраля в третий раз атаковали Белгородскую область при помощи ракет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО — отражена ракетная атака противника», — написал чиновник. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Информация о прочих последствиях будет уточняться, сейчас работают оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков попал под ракетный обстрел ВСУ, когда совершал объезд объектов инфраструктуры.

