ВСУ атаковали два российских региона при помощи РСЗО. Под ракетный обстрел попал губернатор Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 7 февраля нанесли удар сразу по двум российским регионам. Под огнем оказались Белгородская и Брянская области. По предварительным данным, противник атаковал регионы при помощи ракетных систем залпового огня (РСЗО).

Белгородская область подверглась обстрелам дважды — под один из них попал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Проехал по объектам инфраструктуры. Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

В Белгородской области в результате обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры

По словам Гладкова, под ударом в Белгородской области оказались объекты критической энергетической инфраструктуры. Некоторые из них получили повреждения. О каких именно объектах идет речь, глава региона уточнять не стал.

Как сообщил военкор Юрий Котенок, часть города в результате ударов оказалась обесточена. Как уточняет Mash, речь идет о Харгоре, Крейде, центре Белгорода и части округа. По его данным, удар по городу нанесли из РСЗО HIMARS.

РСЗО HIMARS Фото: Global Look Press

В городе открыли три пункта временного обогрева — они будут работать всю ночь с 7 на 8 февраля. Туда горожане могут прийти, чтобы погреться, выпить чаю, зарядить телефон, а также задать интересующие их вопросы. Как уточнил Гладков, 8 февраля будет открыт еще один пункт, который будет работать круглосуточно.

Губернатор также добавил, что в «Россетях» уже провели совещание по ходу восстановительных работ энергосистемы региона.

Брянскую область атаковали ракетами большой дальности

Под огнем оказалась также Брянская область. ВСУ для атаки региона также использовали РСЗО HIMARS. Кроме того, по региону ударили ракетами большой дальности «Нептун», рассказал губернатор Александр Богомаз.

В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено тепло- и энергоснабжение Александр Богомаз губернатор Брянской области

Глава региона добавил, что в Выгоничском районе были повреждены церковь, частные жилые дома и административное здание. Кроме того, пострадали двое мужчин — их госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь. Сейчас в регионе работают оперативные службы.

Незадолго до ракетного удара Богомаз сообщал, что над регионом были сбиты пять реактивных беспилотников ВСУ.