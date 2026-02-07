ВСУ нанесли ракетный удар по российскому региону

Богомаз: ВСУ ударили ракетами по Брянской области, пострадали два человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«ВСУ атаковали нашу область с применением ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня HIMARS. В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено тепло и энергоснабжение», — говорится в сообщении.

По словам Богомаза, в Выгоничском районе получили ранения двое мужчин. Их госпитализировали, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Также были повреждены частные жилые дома, церковь и административное здание.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали критическую инфраструктуру в регионе. По данным Mash, удар был нанесен из РСЗО HIMARS.