19:31, 8 февраля 2026

Выстрелы в спину генералу ГРУ в Москве назвали политическим жестом Киева

Аналитик Бочаров: Покушение на генерала Алексеева направлено на срыв переговоров
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Покушение на замначальника ГРУ Минобороны России Владимира Алексеева направлено на срыв переговоров с Киевом, считает израильский аналитик, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров, передает РИА Новости.

По его мнению, переговоры для Киева недопустимы и смертельно опасны. Он полагает, что покушение на высокопоставленного офицера Вооруженных сил России в разгар переговорного процессе выглядит как прямое предупреждение, поскольку представляют смертельную опасность для нынешней власти Украины.

Стрельба в спину российского генерала является демонстративным политическим жестом, считает эксперт. Это попытка послать сигнал о том, что любой разговор о переговорах должен быть сорван силой, где удар наносится по возможности выхода из конфликта, полагает он.

После урегулирования конфликта перед украинской политико-военной командой «неизбежно встанет вопрос — ради чего были принесены эти жертвы и куда ушли колоссальные деньги», уверен Бочаров.

Российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов считает, что Владимир Зеленский забил последний гвоздь в крышку своего гроба покушением на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в разгар переговоров.

